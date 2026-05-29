Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 29 мая 2026Россия

Российский боец СВО рассказал о спасшем ему жизнь колесе

RT: Бойца СВО спасло прибитое колесо на машине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Ржавый спасло прибитое колесо на машине. О сохранившем ему жизнь случае военнослужащий рассказал в беседе с RT.

«Заезжал на позицию на "Ниве". У машины пробило колесо, ехать дальше было нельзя. Мы накрыли машину маскировочной сетью. Но FPV-дрон противника заметил машину и отработал по ней», — вспомнил Ржавый.

По его словам, внутри уже никого не было, равно как удалось выгрузить все оборудование из салона.

«Это был первый заезд на позицию, и сразу я понял, что это все не шутки, действовать надо аккуратно», — заключил боец.

Ранее сообщалось, как попавшие под минометный обстрел российские бойцы смогли выйти с позиции и эвакуировать раненого сослуживца незамеченными благодаря одной детали. Их спасла плохая видимость из-за возникшего дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    В Кремле допустили движение Армении к ЕС с одним условием

    Важный партнер России стал активно закупать нефть в Африке и на Ближнем Востоке

    Сообщившего об уходе на СВО героя известных мемов заподозрили в обмане

    Партнеры России одобрили эксплуатацию МКС до 2030 года

    Траты властей Японии на спасение курса иены оказались рекордными

    Град обрушился на Москву и попал на видео

    Медведев заявил о ежедневном применении европейского оружия против России

    Представитель Армении перед Путиным высказался о планах страны на ЕАЭС

    Медведев прокомментировал падение БПЛА на дом в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok