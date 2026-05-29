Российский боец СВО рассказал о спасшем ему жизнь колесе

Российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Ржавый спасло прибитое колесо на машине. О сохранившем ему жизнь случае военнослужащий рассказал в беседе с RT.

«Заезжал на позицию на "Ниве". У машины пробило колесо, ехать дальше было нельзя. Мы накрыли машину маскировочной сетью. Но FPV-дрон противника заметил машину и отработал по ней», — вспомнил Ржавый.

По его словам, внутри уже никого не было, равно как удалось выгрузить все оборудование из салона.

«Это был первый заезд на позицию, и сразу я понял, что это все не шутки, действовать надо аккуратно», — заключил боец.

Ранее сообщалось, как попавшие под минометный обстрел российские бойцы смогли выйти с позиции и эвакуировать раненого сослуживца незамеченными благодаря одной детали. Их спасла плохая видимость из-за возникшего дыма.