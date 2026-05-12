Попавшие под минометный обстрел бойцы СВО смогли выйти незамеченными из-за одной детали

Попавшие под обстрел бойцы СВО эвакуировали раненого под прикрытием дыма

Попавшие под минометный обстрел российские бойцы смогли выйти с позиции и эвакуировать раненого сослуживца незамеченными благодаря одной детали — их спасла плохая видимость из-за возникшего дыма. Историю публикует газета «Красная звезда».

По данным издания, перед военнослужащими стояла задача несколько часов удерживать небольшой участок обороны в зоне специальной военной операции (СВО). При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали накрывать бойцов минометами.

«Сидишь в окопе, слышишь свист и думаешь, куда сейчас прилетит», — вспомнил один из бойцов с позывным Тайга.

Один из находившихся на позиции военных был ранен — осколок попал ему в ногу. Тайга вместе с сослуживцем подполз к нему. Пострадавшему наложили жгут и перевязали рану. Затем под прикрытием дыма его вытянули в укрытие. «В такие моменты особо не думаешь. Просто делаешь то, чему учили», — вспомнил собеседник.

Ранее сообщалось, что российский командир 10 километров нес на себе раненого бойца под ударами ВСУ. Это произошло во время взятия опорных пунктов противника на одном из направлений в зоне СВО.