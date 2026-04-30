14:25, 30 апреля 2026Россия

Российский командир 10 километров нес на себе раненого бойца под ударами ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Командир медицинского отделения штурмового отряда «Тайфун» группировки «Центр», старший сержант Сергей Салахутдинов нес на себе 10 километров раненого бойца специальной военной операции (СВО) под ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикуют «Уральские военные вести».

Собеседник издания рассказал, что перед российскими штурмовиками стояла задача по взятию опорных пунктов ВСУ на одном из направлений в зоне СВО. Во время этого боевого задания один из солдат группировки был серьезно ранен.

«Решили накопить силы в назначенном месте, чтобы избежать обнаружения противником. Передвижение осуществляли по два-три человека. Но один солдат совсем немного не дошел до точки сбора — наступил на противопехотную мину "Лепесток". Я отправился за ним», — вспомнил Салахутдинов.

По его словам, он оказал бойцу первую медицинскую помощь, после чего пронес раненого на себе 10 километров до точки дальнейшей эвакуации. При этом обстрелы ВСУ не прекращались.

«По пути приходилось постоянно прятаться от вражеских птиц. Помимо этого, нужно было следить за состоянием раненого, подбадривать его, говорить: "Потерпи, браток, осталось совсем немного, вот-вот и будем уже на месте". Говоришь, а сам понимаешь, что еще идти и идти», — рассказал командир медотделения, добавив, что военного удалось спасти.

Салахутдинов рассказал, что медикам часто приходится эвакуировать раненых под обстрелами ВСУ, поэтому они всегда работают как минимум с одним опытным военнослужащим, который ведет постоянное наблюдение за небом и прикрывает врача и пострадавшего — ведет огонь по дрону и отвлекает внимание на себя, тем самым давая время найти укрытие. Сами медики также имеют оружие.

Ранее сообщалось, как российские бойцы 17 километров под обстрелами на руках выносили командира роты. Двое бойцов из группы эвакуации получили ранения. Самого командира спасти не удалось. Как рассказала жена военнослужащего, шансов выжить у мужчины не было.

