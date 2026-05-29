Российский нейрохирург пойдет под суд за применение силы при операции

В Архангельске нейрохирурга осудят за смерть пациентки при операции

В Архангельске нейрохирурга будут судить по делу об ушедшей из жизни пациентки во время операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, врач-нейрохирург проводил операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. В нарушение клинических рекомендаций он применил чрезмерную силу, и хирургический инструмент пронзил брюшное пространство пациентки. Это привело к развитию острой массивной кровопотери и смерти по неосторожности.

Обвиняемый не признал своей вины в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

