Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 29 мая 2026Силовые структуры

Российский нейрохирург пойдет под суд за применение силы при операции

В Архангельске нейрохирурга осудят за смерть пациентки при операции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

В Архангельске нейрохирурга будут судить по делу об ушедшей из жизни пациентки во время операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, врач-нейрохирург проводил операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. В нарушение клинических рекомендаций он применил чрезмерную силу, и хирургический инструмент пронзил брюшное пространство пациентки. Это привело к развитию острой массивной кровопотери и смерти по неосторожности.

Обвиняемый не признал своей вины в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в крымском поселке Советский врачи по ошибке сделали обрезание мальчику, который поступил в больницу с шишкой на голове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после инцидента с БПЛА в Румынии

    В России выбор Армении между ЕС и ЕАЭС описали словом «доброжелательно»

    Синди Кроуфорд высказалась о старении

    Москвичей предупредили об аномальных выходных

    Найдено эффективное средство для борьбы с ревматоидным артритом

    Россиянам раскрыли полезные замены вредным продуктам

    Каллас отреагировала на падение беспилотника в Румынии и пригрозила России

    В России дети поели арбуз у родственников и оказались в больнице

    Шаровую молнию засняли на видео в Подмосковье

    Семейная пара создала платформу для ухода от налогов в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok