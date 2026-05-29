04:44, 29 мая 2026Россия

ТАСС: Бойцы «Востока» уничтожали ВСУ в Воздвижевке их же пулеметами
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Бойцы группировки войск «Восток»в селе Воздвиженка в Запорожской области уничтожали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) их же пулеметами. Об этом рассказал стрелок 40-й бригады морской пехоты с позывным Вите в беседе с ТАСС.

«У них пулеметные точки сверху были накрыть, чтоб с птички не видно. Мы туда заходим, пулемет берем и направляем в их же сторону», — сообщил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области два бойца ВСУ погибли в результате взрыва собственного дрона-перехватчика.

