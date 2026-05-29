14:15, 29 мая 2026Силовые структуры

Семейная пара создала платформу для ухода от налогов в российском регионе

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге арестовали создателя платформы для ухода от налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье 173.3 («Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)») УК РФ.

По данным следствия, Артем Кротов вместе с женой подавали в Федеральную налоговую службу (ФНС) декларации с фиктивными данными о несуществующих сделках с юридическими лицами. Таким образом, они помогали бизнесменам снижать налогообложение. За свои услуги сообщники получили вознаграждение в размере более 13,5 миллиона рублей.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что МВД накрыло 200 легализовавших миллиарды через поддельные счета человек в России.

