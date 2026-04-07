10:27, 7 апреля 2026

МВД накрыло 200 легализовавших миллиарды через поддельные счета человек в России

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

МВД накрыло самую масштабную сеть фальшивых деклараций в 25 регионах России. Подозреваемые — более 200 человек. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 УК РФ. Фигуранты подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных документов.

По предварительной информации, подозреваемые действовали в составе организованной группы на территории Адыгеи, Башкортостана, Татарстана и Чувашии, Краснодарского и Пермского края, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской и Ярославской области, города Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает официальный представитель МВД России, члены группы изготавливали и предоставляли в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Они вели свою деятельность через сеть Telegram-каналов, Telegram-ботов и интернета. За свои услуги они получали вознаграждение в размере 2-3 процента от отраженной в документах суммы продажи. Их клиентами являлись сотни коммерческих компаний, уклоняющиеся от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло законопроект в Госдуму, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты их уплаты.

