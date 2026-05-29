Сотрудник похоронного бюро рассказал о паранормальных случаях на работе

Пользователь Reddit с ником Hunters_ofArtemis рассказал о паранормальных ситуациях, возникавших у него на работе. Мужчина занимается бальзамированием в похоронном бюро.

«Однажды во время работы мой основной инструмент, называющийся аневризменным крюком, пропал, а потом оказался в руке женщины, которую я бальзамировал. Но я совершенно точно его туда не клал! Я посмотрел на нее секунду, осторожно забрал крюк из ее руки и сказал: "Спасибо, мэм, но мне сейчас ваша помощь не нужна", после чего продолжил», — написал автор.

Он добавил, что многие его коллеги рассказывали о странном свисте или стуке, доносившемся из холодильной камеры. Кроме того, его наставник в профессии утверждала, что оказавшаяся у него на столе женщина каким-то образом «накрылась» несколькими простынями, которые до этого были разбросаны по всему помещению.

«Один парень увидел старика прямо за дверью подготовительной комнаты, хотя должен был быть там один. Он пошел проверить, но ничего не нашел. Позже на той же неделе этот же старик действительно поступил к ним, — рассказал мужчина. — Происходят всякие невероятные вещи, но в какой-то момент ты просто смиряешься с этим. Мне нравится общаться с духами. Я имею в виду, если бы я бесцельно парил в воздухе, мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что происходит. Думаю, они просто люди. Но, честно говоря, меня куда больше пугают живые».

