13:10, 29 мая 2026

Создатели «Ланцета» представили НРТК GX-3

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Группа компаний ZALA, которая создала барражирующие боеприпасы семейства «Ланцет», представила наземный робототехнический комплекс (НРТК) GX-3. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram.

Роботизированная платформа предназначена для эвакуации раненых, транспортировки грузов и снабжения подразделений в труднодоступных районах. Также GX-3 может буксировать технику. «Ключевой характеристикой машины остается высокая проходимость, обеспеченная независимыми электродвигателями на каждом колесе. Платформа преодолевает препятствия высотой больше диаметра колес, сохраняет подвижность при потере двух из них», — отметил производитель.

Трехосная машина способна совершить «танковый разворот» на месте, что важно в стесненных условиях. GX-3 оснастили видеокамерой кругового обзора, которая обеспечивает оператору контроль над обстановкой. Дальность устойчивой связи составляет пять километров, а применение ретранслятора позволяет управлять НРТК на дистанции до 30 километров. Запас хода GX-3 — 50 километров. Робот может нести более 150 килограммов полезной нагрузки.

Ранее в мае стало известно, что в зоне специальной военной операции проведут испытания НРТК «Сварог-1000» грузоподъемностью до одной тонны.

