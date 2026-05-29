Цены на нефть упали

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $91 за баррель впервые с 17 апреля

Стоимость эталонного сорта нефти упала. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В пятницу, 29 мая стоимость фьючерса на поставку североморской нефти Brent упала ниже 91 доллара за баррель впервые с 17 апреля 2026 года. К полудню сырье дешевело на 1,9 процента, до 90,94 доллара за баррель. Позднее цены отыграли падение и поднялись до 91,89 доллара.

Тем временем цены на техасскую нефть марки WTI с поставкой в июле опустились на 1,83 процента, до 87,27 доллара за баррель.

В четверг, 28 мая, цены на эталонную североморскую марку Brent перешли к росту на фоне взаимных ударов Ирана и США на Ближнем Востоке. К 11:50 по московскому времени сырьевые котировки приблизились к отметке в 94,5 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 2,36 процента, или 2,18 доллара. На пике стоимость Brent достигала почти 96 долларов за баррель.