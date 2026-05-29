У россиян заметили стремление рационально снизить потребление

«Ведомости»: У россиян набирает силу тренд на осознанный подход к выбору товаров

В последние годы покупатели в России чаще стараются выбирать товары с оптимальным соотношением цены и качества. Об этом говорится в исследовании «Россияне переходят к "умному потреблению"», подготовленном НИУ ВШЭ совместно с сетью жестких дискаунтеров «Чижик», на которое ссылаются «Ведомости».

Доля потребителей, которые демонстрируют осознанный подход к выбору товара, за год увеличилась с 32 до 37 процентов. При этом в офлайн-магазинах покупатели чаще ведут себя рациональнее, чем в онлайне, — 40,2 процента против 28,2 процента. В опросе участвовали более 6000 россиян старше 18 лет.

Работа выполнена в рамках модели «умного потребления», разработанной ВШЭ. Под ним авторы подразумевают стремление минимизировать денежные и временные издержки, а также энергозатраты на покупки, но при этом извлечь максимальную ценность из покупательского опыта.

Сторонники рационального подхода избегают импульсивных покупок, стараются не участвовать в распродажах и не приобретают новинки. Перед покупкой они ориентируются на собственные потребности, а не на внешние стимулы и рекламные раздражители.

Низкая цена приоритетна для 43 процентов приверженцев «умного потребления», а доля тех, для кого важно качество товара, выросла с 69 до 71 процента. Это может говорить как о стремлении к балансу между ценой и качеством, так и об ухудшении среднего качества товаров.

Доля респондентов, не желающих переплачивать за известные бренды, выросла с 60 до 65 процентов. Также они стали чаще планировать покупки заранее (62 против 60 процентов), легче ориентироваться среди предложений (64 против 60 процентов) и чаще минимизировать время на покупки (63 против 61 процента).

В небольших населенных пунктах рациональный подход более популярен, чем в мегаполисах, а россияне с детьми чаще делают выбор в пользу более низкой цены, чем бездетные.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Марина Кичкайло связывает переход к умному потреблению с ухудшением экономической ситуации и снижением потребительской уверенности. Генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко согласен с тем, что речь идет об адаптации к снижению покупательной способности домохозяйств.

Впрочем, директор рейтингов нефинансовых и лизинговых компаний НРА Ирина Кирова связывает изменения и с развитием маркетплейсов, которые заметно упростили сравнение товаров.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, за последние три года реальные денежные доходы россиян увеличились на 26,1 процента, что стало самым высоким темпом с середины нулевых годов.