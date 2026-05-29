09:56, 29 мая 2026Мир

В Конгрессе США заявили об ослаблении поддержки Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Количество американцев, поддерживающих оказание помощи Украине или ее увеличение, становится все меньше. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в своем аккаунте в соцсети Х.

«Военные приспешники разозлились из-за моего поста, в котором я критиковала [президента Украины Владимира] Зеленского за пропаганду, создающую впечатление, будто Америка — его бесконечная копилка. Их маленькая военная клика попыталась привлечь внимание (...) с помощью опроса, утверждающего, что американцы поддерживают Украину. Конечно, они используют фальшивые опросы», — указала член Конгресса США.

Она приложила другой опрос, согласно которому 30 процентов американцев хотели бы прекратить или снизить помощь Украине, 20 процентов респондентов предпочли бы оставить ее на нынешнем уровне и 29 процентов заявили о необходимости увеличить поддержку Киева.

«Поэтому я (...) буду продолжать просвещать американский народ о том, как работает военная машина и как страны НАТО, выступающие за войну, хотят, чтобы это продолжалось любой ценой, и ожидают, что вы, налогоплательщики, будете оплачивать счета. Они также в значительной степени не хотят, чтобы президент США добился успеха в мирном процессе, потому что "Россия плохая"», — резюмировала конгрессвумен.

Ранее Луна заявила, что Зеленский является единственным человеком, который препятствует урегулированию украинского конфликта. Она также опровергла его слова о том, что в поддержку Украины выступают и демократы, и республиканцы, назвав это «чистой пропагандой».

