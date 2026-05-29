12:29, 29 мая 2026Россия

В Крыму отреагировали на срочное письмо Зеленского Трампу

Константинов: Если бы Зеленский хотел мира, то попросил бы о переговорах
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на срочное письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, заявив, что если бы тот действительно хотел мира, то попросил бы о переговорах, а не о новых поставках вооружения. Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский не о том попросил, отправляя письмо Трампу. Если бы он действительно стремился к прекращению военного конфликта, то попросил бы помочь организовать переговоры о мире, а не новые поставки оружия, рассчитывая на продолжение военного противостояния», — обозначил Константинов.

Парламентарий также выразил мнение, что продолжение военного конфликта выгодно Зеленскому, поскольку гарантирует ему пребывание у власти и получение дохода за счет различных коррупционных схем.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.

