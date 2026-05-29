03:44, 29 мая 2026

В небе над Украиной заметили российские дроны с необычной модификацией

Замглавы МО Украины Вискуб: ВС России запустили дроны с РЭБ для подавления БПЛА ВСУ
Александра Синицына
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В небе над Украиной начали появляться российские дроны с необычной модификацией — их оснастили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил первый замминистра Минобороны республики Алексей Вискуб, его цитирует «РБК-Украина».

Чиновник уточнил, что модифицированные БПЛА — это попытка ВС России изменить тактику применения беспилотников, принимая во внимания активное использование украинских средств противодействия.

«Эти модифицированные дроны летают над нашей страной и пытаются подавлять наши дроны-перехватчики», — добавил Вискуб.

Ранее на Украине признали уничтожение собственных беспилотников. По словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова с позывным Флэш, средства противовоздушной обороны (ПВО) республики периодически сбивают в воздушном пространстве собственные дроны.

