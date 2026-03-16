На Украине признали уничтожение собственных беспилотников

Аналитик Бескрестнов: ПВО Украины периодически сбивает украинские беспилотники

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) периодически сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщил военный эксперт, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, его слова приводит «Страна.ua».

Он сообщил, что дружественный огонь является его болью. По словам аналитика, зенитчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) присылают ему на опознание сбитый дрон, который оказывается украинским.

Ранее обломки дрона рухнули на монумент Независимости в центре украинской столицы. Информацию об ударе по Киеву подтвердил мэр Виталий Кличко. По данным Defense Express, беспилотный летательный аппарат мог быть оборудован искусственным интеллектом.