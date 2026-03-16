Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:44, 16 марта 2026

На Украине признали уничтожение собственных беспилотников

Аналитик Бескрестнов: ПВО Украины периодически сбивает украинские беспилотники
Марина Совина
Марина Совина

Фото: David W Cerny / Reuters

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) периодически сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщил военный эксперт, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, его слова приводит «Страна.ua».

Он сообщил, что дружественный огонь является его болью. По словам аналитика, зенитчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) присылают ему на опознание сбитый дрон, который оказывается украинским.

Ранее обломки дрона рухнули на монумент Независимости в центре украинской столицы. Информацию об ударе по Киеву подтвердил мэр Виталий Кличко. По данным Defense Express, беспилотный летательный аппарат мог быть оборудован искусственным интеллектом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok