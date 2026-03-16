21:29, 16 марта 2026

Раскрыта особенность упавшего в центре Киева дрона

Defense Express: Упавший в центре Киева дрон мог быть оборудован ИИ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Упавший на площади Независимости в центре Киева беспилотный летательный аппарат (БПЛА) мог быть оборудован искусственным интеллектом (ИИ). Особенность дрона раскрыло украинское издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

«Упавший рядом с монументом Независимости дрон — с искусственным интеллектом… не исключено, что на этом дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что обломки дрона рухнули на монумент Независимости в центре украинской столицы. Информацию об ударе по Киеву подтвердил мэр Виталий Кличко. По его словам, в центре города упали обломки беспилотника, в результате никто не пострадал. В Соломенском районе Киева обломки БПЛА упали на нежилое здание. Кроме того, возгорание произошло в Святошинском районе.

