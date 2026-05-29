Экономика
13:36, 29 мая 2026

В России займутся повышением плодородия почв

Вице-премьер Патрушев: Программу повышения плодородия почв могут запустить в 2027 году
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России в 2027 году планируется запустить работу в рамках программы повышения плодородия почв, которую разрабатывает Минсельхоз. Об этом сообщил на коллегии ведомства вице-премьер Дмитрий Патрушев. Его цитирует «Интерфакс».

«Ожидаю, что в 2026 году она будет готова, а со следующего года уже начнется ее реализация», — сказал зампред правительства.

По данным «Коммерсанта», речь идет о запуске пилотного проекта по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ), которые на первом этапе будут разрабатываться для семи российских регионов, включая Воронежскую, Омскую, Белгородскую и Ростовскую области, а также Ставропольский край. Еще два региона, где планируется заняться повышением плодородия почв, будут определены позднее.

«АЛСЗ представляют собой научно обоснованные системы использования земель, учитывающие природно-климатические особенности конкретных территорий (...) программы будут предусматривать рекомендации регионам по севообороту, системам питания культур и мелиорации», — говорится в публикации.

Патрушев также сообщил 29 мая, что в рамках госпрограммы «Земля» с 2022 года в России удалось вернуть в оборот три миллиона гектаров неиспользуемых земель, а к 2030-му показатель должен достичь 13 миллионов гектаров. «Земля не может простаивать», — подчеркнул вице-премьер, призвав контролировать исполнение запланированных проектов.

