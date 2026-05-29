14:23, 29 мая 2026

В России выбор Армении между ЕС и ЕАЭС описали словом «доброжелательно»

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Тема отношений Армении и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет обсуждаться доброжелательно на заседании Высшего совета организации. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«В принципе, идет обсуждение, насколько я знаю. Конечно, касаются там темы ЕАЭС, ЕС, но это уже будет известно сейчас по итогам заседания в узком формате (...) будет обсуждаться доброжелательно», — сообщил он.

С начала 2026 года отношения России и Армении претерпевают кризис. Это происходит на фоне сближения Армении с Европейским союзом (ЕС) в 2025 году и заморозки членства страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024-м после поражения в конфликте с Азербайджаном. Москва в ответ не раз обращалась к Еревану с призывом как можно скорее определиться между членством в ЕС или в ЕАЭС.

