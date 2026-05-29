Вэнс сделал заявление о сделке с Ираном

Вэнс: США очень близки к соглашению с Ираном

Вашингтон очень близок к подписанию меморандума о взаимопонимании с Ираном, сторонами достигнут значительный прогресс. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Axios.

«Мы спорим по поводу пары языковых моментов. Мы уже многого добились. Надеюсь, мы продолжим двигаться вперед, и президент [США Дональд Трамп] одобрит соглашение, но, очевидно, это еще не факт. Я не могу гарантировать, что мы добьемся этого... Но сейчас я у меня есть хорошее ощущение по этому поводу», — отметил политик.

Высокопоставленные американские чиновники сообщили порталу, что по состоянию на вторую половину 28 мая Трамп склонялся к тому, чтобы подписать соглашение, но пока этого не сделал. Одной из причин, по которой он хочет подождать еще несколько дней, является желание убедиться в том, что «иранские власти подпишут соглашение и не отступят от своих слов».

Кроме того, Трамп хочет посмотреть, как будут развиваться внутриполитические дебаты вокруг сделки, прежде чем принимать окончательное решение.

Ранее стало известно, что переговорные группы США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, и теперь документ ожидает одобрения Трампа. Дополнительно сообщается, что иранская сторона выразила готовность подписать соглашение.

