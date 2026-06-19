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06:32, 19 июня 2026Мир

Раскрыта необходимая США для покрытия расходов на конфликт с Ираном сумма

WSJ: Пентагону нужно 80 млрд долларов для покрытия расходов на конфликт с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Военное министерство США уведомило членов Конгресса, что ему требуется 80 миллиардов долларов дополнительного финансирования в связи с военной операцией против Ирана и иными расходами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг обсудил этот вопрос с американскими законодателями и сообщил им о нуждах Пентагона. Ожидается, что у Пентагона средства закончатся уже летом, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. Американские военные могут оказаться вынуждены сократить ряд программ, включая учения, говорится в материале.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «отчаявшись, прибегал к различным формам давления» ради достижения сделки.

В свою очередь, Трамп в соцсетях высказался о «дураках», которые считают его отношение к Ирану недостаточно жестким.

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