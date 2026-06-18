Верховный лидер Ирана одобрил подписание соглашения с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США. Об этом сообщает ISNA.

«У меня было другое мнение, но исходя из обязательств, которые уважаемый президент, как глава Высшего совета национальной безопасности, взял на себя от своего имени и от имени других членов по защите прав народа Ирана и фронта сопротивления, и подтвердил принятие этой ответственности, я дал разрешение», — говорится в его заявлении.

Хаменеи добавил, что президент США Дональд Трамп «отчаявшись, прибегал к различным формам давления» ради достижения сделки.