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20:50, 18 июня 2026Мир

Верховный лидер Ирана одобрил подписание соглашения с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Office Of The Iranian Supreme Leader / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США. Об этом сообщает ISNA.

«У меня было другое мнение, но исходя из обязательств, которые уважаемый президент, как глава Высшего совета национальной безопасности, взял на себя от своего имени и от имени других членов по защите прав народа Ирана и фронта сопротивления, и подтвердил принятие этой ответственности, я дал разрешение», — говорится в его заявлении.

Хаменеи добавил, что президент США Дональд Трамп «отчаявшись, прибегал к различным формам давления» ради достижения сделки.

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