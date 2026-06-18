Трамп высказался о дураках

Трамп заявил, что экономические успехи его геополитических шагов не замечают плохие люди

Президент США Дональд Трамп в своем очередном посте в соцсети Truth Social высказался о «дураках», которые считают его отношение к Ирану недостаточно жестким.

«Фондовый рынок только что достиг РЕКОРДНОГО УРОВНЯ, а цены на нефть "стремительно падают"», — поделился глава государства. По его словам, не видят в этом связи с его геополитическим шагами только завистники, плохие люди, либо «просто глупцы».

Накануне в ходе саммита G7 во Франции Трамп опроверг сообщения о создании инвестфонда для восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов, подчеркнув, что американские власти «не инвестируют и десяти центов», а страны Персидского залива, с его точки зрения, не сделают этого до тех пор, пока не убедятся, что «поведение» Тегерана изменилось.

«Если они не будут себя хорошо вести, мы снова начнем сбрасывать бомбы им на головы», — сказал Трамп журналистам, комментируя меморандум по поводу взаимопонимания с Ираном.