Мать Тутберидзе сравнила ее с собакой

Мать Этери Тутберидзе сравнила ее с собакой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в документальном сериале на платформе Okko рассказала об общении с матерью в детстве.

Тренер вспомнила, что однажды спросила у матери, почему она постоянно тренируется, а не играет с другими детьми во дворе. Мать в ответ сравнила дочь с собакой.

«Этери, знаешь, вот есть собачки-дворняжки, которые просто бегают сами по себе, а есть собаки породистые, их водят на поводке. И вот ты — породистая собака, ты не можешь бегать по двору как дворняжка», — заявила дочери Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе высказалась о нынешнем поколении российских фигуристок. По мнению специалиста, современные фигуристки в стране не обладают исключительностью.