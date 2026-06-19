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06:31, 19 июня 2026Мир

В Польше выставили Зеленскому жесткие условия

Военный Крашевский: Украина не может требовать от Варшавы передачи истребителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Украина не может требовать от Варшавы передачи истребителей МиГ-29, пока не выполнит свою часть сделки по беспилотникам. Об этом рассказал в эфире Wirtualna Polska News польский генерал в отставке Ярослав Крашевский.

«Украинцы не должны требовать передачи МиГов, если они не выполнили свой контракт. Это бросает на них тень», — подчеркнул военный.

При этом эксперт заявил, что Польша не нуждается в беспилотных технологиях, которые обещала передать Украина. Варшава и так обладает более продвинутыми решениями.

Ранее сообщалось, что Варшава в очередной раз уступила Киеву, дав согласие на визит Владимира Зеленского в Гданьск на конференцию. Такое мнение высказал экс-премьер министр Польши Матеуш Моравецкий.

Кроме того, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер задался вопросом, узнает ли Варшава, что случилось с переданными Киеву деньгами.

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