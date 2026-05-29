Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 29 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный объяснил переброску штурмовых групп ВСУ на один участок фронта

Полковник Матвийчук предсказал долгую битву за Кондратовку в Сумской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают боеспособные штурмовые группы в район Кондратовки Сумской области, так как, взяв ее под контроль, Россия сможет полностью контролировать две области, полагает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что противник пытается удержать позиции в Кондратовке за счет переброски к линии боевого соприкосновения наиболее боеспособных штурмовых групп из состава 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Если мы посмотрим с вами на карту: вот Курск — граница — Сумы, от Сум идет Чернигов, и идет центральная трасса. Она выходит на Нежин, Бровары и далее идет на Киев. Это основная трасса, скажем так, Украины на северном направлении. Захват этой трассы полностью позволяет нам контролировать две области: Сумскую и Черниговскую. Мы практически уже сейчас эту трассу оседлали, сейчас эта Кондратовка замыкает. Если мы захватываем этот населенный пункт, мы полностью начинаем контролировать этот регион», — объяснил эксперт.

Конечно же, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытаются всеми силами воспрепятствовать продвижению России на этом участке, указал Матвийчук. Он предположил, что за Кондратовку будет долгая битва.

До этого командование ВСУ отправило свою элиту в приграничный регион. Бойцов Сил беспилотных систем заметили в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо обратился к Евросоюзу в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии

    Беременных россиянок обманули почти на сотню миллионов рублей

    Скелет в уникальной позе нашли российские археологи

    Золотоискатели провели неделю в затопленной пещере и выжили

    Холодное вторжение в Центральной России подошло к концу

    В России заявили о рекордном вылове минтая и сельди

    Прокуратура Нидерландов решила взыскать с Промеса 8 миллионов евро за проданный кокаин

    В России захотели приостанавливать эвакуацию машин по одной причине

    Раскрыт iPhone 21

    Призер чемпионата России по тайскому боксу оказался лидером ОПГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok