Полковник Матвийчук предсказал долгую битву за Кондратовку в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают боеспособные штурмовые группы в район Кондратовки Сумской области, так как, взяв ее под контроль, Россия сможет полностью контролировать две области, полагает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что противник пытается удержать позиции в Кондратовке за счет переброски к линии боевого соприкосновения наиболее боеспособных штурмовых групп из состава 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Если мы посмотрим с вами на карту: вот Курск — граница — Сумы, от Сум идет Чернигов, и идет центральная трасса. Она выходит на Нежин, Бровары и далее идет на Киев. Это основная трасса, скажем так, Украины на северном направлении. Захват этой трассы полностью позволяет нам контролировать две области: Сумскую и Черниговскую. Мы практически уже сейчас эту трассу оседлали, сейчас эта Кондратовка замыкает. Если мы захватываем этот населенный пункт, мы полностью начинаем контролировать этот регион», — объяснил эксперт.

Конечно же, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытаются всеми силами воспрепятствовать продвижению России на этом участке, указал Матвийчук. Он предположил, что за Кондратовку будет долгая битва.

До этого командование ВСУ отправило свою элиту в приграничный регион. Бойцов Сил беспилотных систем заметили в Харьковской области.