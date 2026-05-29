07:48, 29 мая 2026

Военный аналитик рассказал о большом страхе Британии перед Россией

Аналитик Меркурис: Европа боится остаться с Россией один на один без США
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Европа боится прямой конфронтации с Россией без поддержки Соединенных Штатов. К такому выводу пришел в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Нужно понимать, откуда идут экстремальные реакции европейцев на события на Украине и их страх победы там. Американцы уходят и европейцам с большой вероятностью придется столкнуться с русскими лицом к лицу», — объяснил эксперт.

По словам Меркуриса, желая отстраниться от Украины, Штаты будут еще менее склонны поставлять и без того дефицитные ракеты для систем ПВО их отправки в более важные регионы.

Ранее сообщалось, что за ударом Вооруженных сил России по Киеву должны последовать решения США, Европы и других стран. С призывом к ним обратился Владимир Зеленский. До этого российские войска в ответ на атаки Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре нанесли массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

Для итого использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», ударные беспилотники.

