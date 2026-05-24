Зеленский обратился к США после российского удара возмездия по Украине

Зеленский призвал союзников к решениям после удара России по Киеву

За ударом Вооруженных сил России по Киеву должны последовать решения США, Европы и других стран. С призывом к ним обратился президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Важно, чтобы Украина не была одна. Необходимы решения — от Соединенных Штатов, от Европы и других», — написал он.

Ранее российские войска в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре нанесли массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

До этого ВСУ нанесли удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской народной республике. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки подростков. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны РФ представить предложения по ответу на атаку.

