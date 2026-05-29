Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:58, 29 мая 2026Из жизни

Золотоискатели провели неделю в затопленной пещере и выжили

В Лаосе спасли пятерых золотоискателей, застрявших в затопленной пещере
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: KanphotoSS / Shutterstock / Fotodom

В Лаосе пятерых из семи человек, застрявших в затопленной пещере, спасли. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчины спустились в пещеры в поисках золота. Они не были работниками горнодобывающего предприятия и искали ценный металл самостоятельно. Когда в районе рудника начался сильный дождь и вода под землей стала подниматься, трое мужчин смогли выбраться на поверхность. Они отправились за помощью для приятелей, оказавшихся запертыми на глубине 100 метров.

Местным спасателям пришлось просить поддержки у коллег из Таиланда и Китая. Вместе они откачивали из рудника воду насосами, прокладывали дорогу вглубь и обеспечивали в пещерах вентиляцию. Золотоискатели провели под землей неделю, прежде чем их нашли. У них были с собой небольшие запасы еды и воды, поэтому им удалось выжить.

Материалы по теме:
«Это ад, который длился час за часом» Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
«Это ад, который длился час за часом»Россиянин в одиночку отправился в суровые Хибинские горы. Что ему пришлось пережить?
3 декабря 2020
«Холодный ветер пробирал до костей». Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Холодный ветер пробирал до костей».Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
8 мая 2021

В пещерах осталось еще два человека. Их поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Мексике нашли третьего из четырех рабочих, застрявших в затопленной шахте. Мужчина привлек к себе внимание спасателей с помощью фонаря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Названа причина закрытия российской сети отелей перед сезоном отпусков

    Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

    В России нашли способ ускорить заживление ожогов

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok