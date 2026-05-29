Золотоискатели провели неделю в затопленной пещере и выжили

В Лаосе спасли пятерых золотоискателей, застрявших в затопленной пещере

В Лаосе пятерых из семи человек, застрявших в затопленной пещере, спасли. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчины спустились в пещеры в поисках золота. Они не были работниками горнодобывающего предприятия и искали ценный металл самостоятельно. Когда в районе рудника начался сильный дождь и вода под землей стала подниматься, трое мужчин смогли выбраться на поверхность. Они отправились за помощью для приятелей, оказавшихся запертыми на глубине 100 метров.

Местным спасателям пришлось просить поддержки у коллег из Таиланда и Китая. Вместе они откачивали из рудника воду насосами, прокладывали дорогу вглубь и обеспечивали в пещерах вентиляцию. Золотоискатели провели под землей неделю, прежде чем их нашли. У них были с собой небольшие запасы еды и воды, поэтому им удалось выжить.

В пещерах осталось еще два человека. Их поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Мексике нашли третьего из четырех рабочих, застрявших в затопленной шахте. Мужчина привлек к себе внимание спасателей с помощью фонаря.