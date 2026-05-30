00:05, 30 мая 2026Россия

30 мая: какой праздник отмечают в России и мире

Нэлли Свердлова (редактор, нейрохудожник)
СюжетПраздники в России

Фото: Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock / Fotodom

По всему миру 30 мая проходят мероприятия, посвященные борьбе с рассеянным склерозом. Также в этот день вспоминают национальную героиню Франции Жанну Д'Арк и Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 30 мая, как приметы связаны с этим днем и кто из знаменитых людей отмечает день рождения.

Праздники в России и мире

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Рассеянный склероз (РС) — заболевание, при котором иммунная система атакует головной и спинной мозг, в результате происходит поражение участков нервной системы. Симптомы проявляются по-разному — от слабости и усталости до потери зрения, нарушения работы мозга и невозможности передвигаться.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

День борьбы с РС отмечают 30 мая, но связанные с ним мероприятия проходят весь май и в начале июня. Их цель — повысить осведомленность об этой болезни.

День окрошки

Шуточный праздник в честь окрошки — отличный повод открыть сезон этого летнего супа и в очередной раз подискутировать, как правильно его готовить — на квасе или на кефире.

Рецептов этого блюда много, набор ингредиентов зависит не только от региона, но и от традиций в семье. Способ приготовления менялся со временем: например, в «Русской поварне» 1816 года окрошку советовали готовить с обрезками жареного мяса, луком, солеными или свежими огурцами с добавлением соленых слив. Заливать блюдо полагалось огуречным или сливовым рассолом и квасом.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 мая

  • Национальный день картофеля в Перу.
  • День Канарских островов.
  • Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

Какой церковный праздник 30 мая

Троицкая родительская суббота

В 2026 году на 30 мая выпадает Троицкая родительская суббота — особый день поминовения усопших. Она приходится на субботу перед большим праздником — Троицей.

На Троицкую родительскую субботу православные верующие посещают храмы, чтобы исповедаться и причаститься. Кроме того, принято поминать усопших родных трапезой и ходить на кладбища.

День памяти святой Жанны д’Арк

Изображение: Wikimedia

Орлеанская дева — не просто национальная героиня Франции, но и католическая святая. Она жила в начале XV века и, как гласит предание, с детства слышала голоса святых — например, архангела Михаила. Голоса призывали ее защитить народ Франции в затянувшейся Столетней войне против англичан. В итоге Жанна присоединилась к армии, подняла боевой дух солдат и помогла снять осаду Орлеана.

После нескольких побед Жанна д’Арк попала в плен. Англичане обвинили ее в ереси и сожгли на костре 30 мая 1431 года. Ей было около 19 лет. Католическая церковь реабилитировала д’Арк в 1456 году, а в 1920 году причислила ее к лику святых.

День памяти святой Евфросинии Московской (в миру Евдокии)

Евдокия была женой князя Дмитрия Донского. Она вела благочестивую жизнь, а после победы мужа на Куликовом поле основала Вознесенский женский монастырь у стен Московского Кремля. Когда Дмитрий Донской ушел из жизни, Евдокия приняла монашеский постриг под именем Евфросинии и посвятила себя служению Богу.

На Руси этот день называли Евдокией Свистуньей. Считалось, что 30 мая ветер дует так мощно, что слышен свист.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 30 мая

  • День памяти апостола от семидесяти Андроника и святой Иунии.
  • День памяти мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов.
  • День памяти святителя Стефана I.
  • Обретение мощей преподобномученика Адриана Ондрусовского.

Приметы на 30 мая

  • Дождливая и холодная погода — к ненастному лету.
  • Если 30 мая выпал на растущую Луну — скоро пойдут дожди.
  • Погода без осадков в этот день — к ранней осени.
  • Если вороны каркают над крышей, ночью будут заморозки.

Кто родился 30 мая

Алексей Леонов (1934-2019)

В 1965 году Алексей Леонов стал первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос. В свободном полете он провел 12 минут и 9 секунд. При возвращении на корабль произошла нештатная ситуация — выяснилось, что в безвоздушном пространстве скафандр Леонова раздулся. Нарушив инструкцию, космонавту удалось справиться с давлением внутри скафандра и вернуться на борт. За проявленное мужество ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Позднее Леонов участвовал в лунной программе, в подготовке космонавтов и входил в организационный комитет Олимпиады-1980. Космонавт много занимался живописью — в советское время выходили марки с его работами.

Фото: РИА Новости

Карл Фаберже (1846-1920)

Карл Фаберже принадлежал к династии ювелиров, живших в России, но прославившихся на весь мир. Именно он создал знаменитые яйца Фаберже, которые сейчас высоко ценятся коллекционерами как произведения искусства. Большинство яиц Карл Фаберже создал по заказу императорской семьи и частных клиентов.

Кто еще родился 30 мая

  • Александр Головин (30 лет) — российский футболист;
  • Никита Крюков (41 год) — российский лыжник и олимпийский чемпион;
  • Роксана Бабаян (80 лет) — российская эстрадная певица;
  • Мари Фредрикссон (1958-2019) — шведская певица, солистка группы Roxette.

