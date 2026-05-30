По всему миру 30 мая проходят мероприятия, посвященные борьбе с рассеянным склерозом. Также в этот день вспоминают национальную героиню Франции Жанну Д'Арк и Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 30 мая, как приметы связаны с этим днем и кто из знаменитых людей отмечает день рождения.

Праздники в России и мире

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Рассеянный склероз (РС) — заболевание, при котором иммунная система атакует головной и спинной мозг, в результате происходит поражение участков нервной системы. Симптомы проявляются по-разному — от слабости и усталости до потери зрения, нарушения работы мозга и невозможности передвигаться.

День борьбы с РС отмечают 30 мая, но связанные с ним мероприятия проходят весь май и в начале июня. Их цель — повысить осведомленность об этой болезни.

День окрошки

Шуточный праздник в честь окрошки — отличный повод открыть сезон этого летнего супа и в очередной раз подискутировать, как правильно его готовить — на квасе или на кефире.

Рецептов этого блюда много, набор ингредиентов зависит не только от региона, но и от традиций в семье. Способ приготовления менялся со временем: например, в «Русской поварне» 1816 года окрошку советовали готовить с обрезками жареного мяса, луком, солеными или свежими огурцами с добавлением соленых слив. Заливать блюдо полагалось огуречным или сливовым рассолом и квасом.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 мая

Национальный день картофеля в Перу.

День Канарских островов.

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

Какой церковный праздник 30 мая

Троицкая родительская суббота

В 2026 году на 30 мая выпадает Троицкая родительская суббота — особый день поминовения усопших. Она приходится на субботу перед большим праздником — Троицей.

На Троицкую родительскую субботу православные верующие посещают храмы, чтобы исповедаться и причаститься. Кроме того, принято поминать усопших родных трапезой и ходить на кладбища.

День памяти святой Жанны д’Арк

Орлеанская дева — не просто национальная героиня Франции, но и католическая святая. Она жила в начале XV века и, как гласит предание, с детства слышала голоса святых — например, архангела Михаила. Голоса призывали ее защитить народ Франции в затянувшейся Столетней войне против англичан. В итоге Жанна присоединилась к армии, подняла боевой дух солдат и помогла снять осаду Орлеана.

После нескольких побед Жанна д’Арк попала в плен. Англичане обвинили ее в ереси и сожгли на костре 30 мая 1431 года. Ей было около 19 лет. Католическая церковь реабилитировала д’Арк в 1456 году, а в 1920 году причислила ее к лику святых.

День памяти святой Евфросинии Московской (в миру Евдокии)

Евдокия была женой князя Дмитрия Донского. Она вела благочестивую жизнь, а после победы мужа на Куликовом поле основала Вознесенский женский монастырь у стен Московского Кремля. Когда Дмитрий Донской ушел из жизни, Евдокия приняла монашеский постриг под именем Евфросинии и посвятила себя служению Богу.

На Руси этот день называли Евдокией Свистуньей. Считалось, что 30 мая ветер дует так мощно, что слышен свист.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 мая

День памяти апостола от семидесяти Андроника и святой Иунии.

День памяти мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов.

День памяти святителя Стефана I.

Обретение мощей преподобномученика Адриана Ондрусовского.

Приметы на 30 мая

Дождливая и холодная погода — к ненастному лету.

Если 30 мая выпал на растущую Луну — скоро пойдут дожди.

Погода без осадков в этот день — к ранней осени.

Если вороны каркают над крышей, ночью будут заморозки.

Кто родился 30 мая

Алексей Леонов (1934-2019)

В 1965 году Алексей Леонов стал первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос. В свободном полете он провел 12 минут и 9 секунд. При возвращении на корабль произошла нештатная ситуация — выяснилось, что в безвоздушном пространстве скафандр Леонова раздулся. Нарушив инструкцию, космонавту удалось справиться с давлением внутри скафандра и вернуться на борт. За проявленное мужество ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Позднее Леонов участвовал в лунной программе, в подготовке космонавтов и входил в организационный комитет Олимпиады-1980. Космонавт много занимался живописью — в советское время выходили марки с его работами.

Карл Фаберже принадлежал к династии ювелиров, живших в России, но прославившихся на весь мир. Именно он создал знаменитые яйца Фаберже, которые сейчас высоко ценятся коллекционерами как произведения искусства. Большинство яиц Карл Фаберже создал по заказу императорской семьи и частных клиентов.

