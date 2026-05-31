Бывший СССР
15:20, 31 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа

Лукашенко раскритиковал слова Пашиняна о транзите газа через Армению
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о транзите газа через страну в Закавказье и назвал их враньем. Соответствующие заявления он сделал после саммита ЕАЭС в Астане (Казахстан), его слова приводит БелТА.

Лукашенко отметил, что не понимает, о каких газопроводах идет речь, а также — о каких сроках.

«Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти, и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» — сказал президент Белоруссии.

Он также напомнил, что Россия продает Армении природный газ беспошлинно по ценам в несколько раз ниже стоимости для рынка Евросоюза. Глава государства подчеркнул, что не понимает выгоду, о которой говорит Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что страна может получить газ за счет его транзита через свою территорию.

