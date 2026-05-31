Подполковник армии США раскритиковал высказывания американского сенатора о России

Дэвис раскритиковал высказывания сенатора Риша о беспилотнике в Румынии

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал высказывания американского сенатора Джима Риша о причастности России к инциденту с беспилотником в Румынии. Его слова передает РИА Новости.

Дэвис призвал к дипломатии для того, чтобы снизить напряженность на международной арене.

«Сейчас самое время подумать трезво и заняться серьезной дипломатией, чтобы оценить, можем ли мы снизить напряженность до того, как она усилится, и уже никто не будет в безопасности», — заявил он.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв, который попал на видео. По предварительным данным, пострадали два человека.

