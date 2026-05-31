17:45, 31 мая 2026Спорт

В IIHF раскрыли срок рассмотрения возвращения сборной России

Глава IIHF Тардиф заявил, что вопрос возвращения сборной России рассмотрят в сентябре
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф раскрыл срок рассмотрения возвращения сборной России на турниры. Его слова приводит Corriere del Ticino.

Тардиф заявил, что обсуждение вопроса состоится во время конгресса организации в сентябре. «Они нужны нашей хоккейной семье, но мы не хотим торопиться, мы хотим защитить наши соревнования, обеспечить безопасность для всех», — подчеркнул глава IIHF.

Ранее сообщалось, что IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. С того момента запрет неоднократно продлевался.

