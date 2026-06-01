16:04, 1 июня 2026

Россельхознадзор опроверг сообщение об ограничении ввоза овощей и фруктов из Узбекистана

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Prathankarnpap / Shutterstock / Fotodom

Распространившееся в СМИ и соцсетях сообщение об остановке ввоза овощей и фруктов из Узбекистана в Россию является фейком. Россельхознадзор позднее опроверг эту информацию на своем сайте.

Утверждалось, что Россия остановит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана с 30 мая. Россельхознадзор объяснил решение систематическими нарушениями фитосанитарных требований. Речь, как отмечалось, шла об экспортерах, допустивших больше всего нарушений, заявили в службе. По данным ведомства, только с начала 2026 года было выявлено 132 случая обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов.

Российские издания ссылались на сообщение на сайте Россельхознадзора. Однако данные о каких-либо ограничениях на официальном сайте ведомства сейчас недоступны. Напротив, было выпущено официальное заявление, где говорилось, что ограничительные меры на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана не вводились. Там подчеркнули, что 29 мая 2026 года Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию

Товарооборот между двумя странами растет. По итогам 2025 года он вырос на 12,4 процента. Экспорт увеличился на 11,6 процента, импорт из Узбекистана — на 14 процента, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Узбекистан нарастил экспорт в Россию продовольствия и сельхозпродукции почти на треть — за счет орехов, фруктов и овощей.

Данные об остановке ввоз овощей и фруктов из Узбекистана получили широкое распространение в СМИ. Вместе с тем впоследствии издания и агентства публиковали материалы с опровержением этих данных — ТАСС, kp.ru, RT, «Ведомости».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

