Ефимов: панно из 10 тысяч кусков смальты выложили на Ленинградском вокзале в Москве

Заммэра Ефимов: Панно из 10 тысяч кусочков смальты выложили на Ленинградском вокзале

В Москве завершилось масштабное обновление Ленинградского вокзала. Главным украшением светового зала комплекса стали мозаичные панно с достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал, что общая площадь панно — более 800 квадратных метров. Настенные декоративные композиции были выложены из 10 тысяч кусков смальты.

На одной из них представлены Московский Кремль, памятник князю Владимиру, сталинская высотка на Котельнической набережной, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя, «Лужники» и другие знаковые столичные объекты. На другой изображены Исаакиевский собор, Главное адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловская крепость, Спас на Крови и иные достопримечательности Петербурга.

Помимо двух российских городов, на панно изобразили литературных и мифических персонажей. Над ним работала команда из 30 художников-мозаистов

Владимир Ефимов заместитель мэра Москвы

Панно выполнены в жанре реалистичного городского пейзажа. Над масштабными произведениями искусства работала мастерская, создавшая мозаики с рыбами на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Транспортный комплекс включает пять залов ожидания, в том числе отдельные пространства для пассажиров с питомцами и тихие зоны для отдыха.

Ленинградский вокзал стал первым в России вокзалом с цифровой навигацией. Здесь полностью обновлена инженерная инфраструктура. Время пересадки между вокзалами, метро, Московскими центральными диаметрами, Московскими трамвайными диаметрами, наземным транспортом и автомобилем составляет около минуты.