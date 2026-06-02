Путин предложил наделить доклад о языковой политике статусом государственного

17:15, 2 июня 2026

Путин призвал наделить доклад о языковой политике статусом государственного
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Доклад о реализации языковой политики необходимо наделить статусом государственного. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«План мероприятия по реализации основ утвержден. Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение. Считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение», — заявил российский лидер в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Наряду с этим президент подчеркнул ценность русского языка для современной России. Владимир Путин заявил, что изучение русской филологии на равных с немецкой и английской противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности для современной России.

«Русская филология, немецкая, английская — все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», — подчеркнул глава государства.

Также Владимир Путин заявил о необходимости увеличить количество часов русского языка в начальной школе. Кроме того, Путин поручил запустить в детских лагерях смены по русскому языку и литературе. Он попросил Минпросвещения и Росмолодежи подключиться к реализации этой идеи.

