Россияне захотели праздновать День подарков без повода

Опрос «Одноклассники»: Большинство россиян поддержали идею Дня подарков без повода

Большинство россиян поддержали идею появления отдельного дня в году, который напоминал бы дарить подарки и проявлять заботу не только по большим праздникам. За введение Дня подарков без повода высказались 74 процента респондентов. Это следует из опроса социальной сети «Одноклассники», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Социальная сеть провела опрос среди пользователей о том, что россияне на самом деле ценят в подарках и как относятся к знакам внимания без повода.

«Почти половина россиян (48 процентов) считают, что главное в подарке — внимание и забота. Цена и эстетика оказались важны лишь для 3 процентов. При этом 89 процентов полностью согласны с утверждением: "дорогой подарок — не обязательно лучший"», — сказано в результатах опроса.

На вопрос о том, какие подарки кажутся наиболее ценными, россияне чаще всего называли небольшой, но максимально подходящий получателю — так ответили 43 процента респондентов. Еще 23 процента выбрали в качестве подарка совместно проведенное время, помощь и заботу вместо материального презента. За подарки, сделанные своими руками, высказались 16 процентов респгонеднтов.

Также в ходе опроса выяснилось, что чаще всего россияне дарят подарки друзьям (37 процентов), родственникам (15 процентов) и детям (15 процентов). Более половины опрошенных (54 процента) рассказали, что регулярно оказывают небольшие знаки внимания без повода и считают такой формат самым приятным. Без повода подарки чаще всего преподносят друзьям, родителям и детям.

Ранее модный эксперт перечислила главные ошибки мужчин при выборе подарка. По мнению специалиста, мужчина дарит женщине то, что пригодилось бы ему самому, или полезные для быта вещи. «Новый гаджет, мощный фен, набор инструментов или колонку — то, что не будет пылиться без дела. Но женское восприятие устроено иначе — для женщин подарок должен вызывать эмоции, а не просто решать бытовую задачу», — пояснила она.