Перечислены пять ошибок мужчин при выборе подарка

Модный эксперт Наталья Семенова перечислила пять главных ошибок мужчин при выборе подарка. Комментарий арт-директора бренда Michel Kataná попал в распоряжение «Ленты.ру».
По словам собеседницы, часто мужчина дарит женщине то, что пригодилось бы ему самому, или полезные для быта вещи. «Новый гаджет, мощный фен, набор инструментов или колонку — то, что не будет пылиться без дела. Но женское восприятие устроено иначе — для женщин подарок должен вызывать эмоции, а не просто решать бытовую задачу», — пояснила она.
Кроме того, нередко мужчины игнорируют желание женщины, пытаясь удивить ее любой ценой, считает Семенова. В попытке сделать сюрприз дарители категорически отказываются слушать намеки и прямые просьбы, тем самым лишая женщину действительно желаемого презента.
Еще одна распространенная ошибка — экономия на главном или переплата за ненужное. Лучше купить один качественный предмет, чем мешок мелочей. При этом не следует переплачивать за бренд, не узнав реальных предпочтений женщины
Эксперт также напомнила о важности заранее продумывать покупку подарка. «Продуманный — необязательно дорогой. Например, вы дарите ей ленту из натурального шелка — не просто отрезок ткани, а аксессуар, которым можно перевязать хвост, повязать на шляпу или украсить ручку любимой сумки», — уточнила она.
В заключение Семенова призвала не дарить подарок, кричащий о личных желаниях. «Мужчина дарит женщине абонемент в спортзал с намеком или покупает форму для выпечки, потому что ему хочется домашних пирожков. Такой подарок не про заботу, а про личные интересы дарителя», — подытожила арт-директор.
