14:30, 13 мая 2026

Россиянам предложили купить подарки из бивня мамонта за миллиарды рублей

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

В Москве стали продавать китайские экспонаты из редких материалов по высоким ценам. Материал публикует Life.ru.

По данным издания, потребителям предлагают купить подарки из кантонской резьбы по бивню мамонта весом от 50 до 200 килограммов. Среди них — «Морские путешествия Чжэн Хэ» стоимостью почти два миллиарда рублей, «Дань уважения процветающему Китаю» — 1,8 миллиарда рублей, «Двухголовая драконья лодка» — 1,5 миллиарда рублей, «Китайское счастье» — 1,4 миллиарда рублей.

Из более дешевых предметов роскоши представлен кантонский шар размером с палец за 240 тысяч рублей. Китайцы утверждают, что традиция кантонской резьбы насчитывает свыше восьми миллионов лет. При этом каждый экспонат является объектом культурного наследия.

Известно, что владелицей и директором магазина с необычными товарами стала светская львица из Пензы Анжелика Кулагина. Эксклюзивная поставка редких материалов началась после серии ее встреч с представителями Китая на российско-китайском симпозиуме в Гуанчжоу.

«Это произведения уровня музейных коллекций, обладающие высокой ликвидностью и ограниченным предложением. Российский рынок только начинает открывать для себя этот сегмент как долгосрочные инвестиции», — рассказала Кулагина.

В марте бриллианты из шерсти питомцев стали делать в России. Ювелиры предлагают хозяевам принести мех их домашних животных: кошек, собак и других и, выделив из материала углерод, вырастить алмаз.

