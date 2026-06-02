Сообщение об автоматическом закрытии больничного через три дня оказалось фейком

Данные об автоматическом закрытии больничного через 3 дня оказались недостоверными

Распространившиеся в Telegram-каналах данные о том, что больничные в России будут автоматически закрывать через три дня, являются фейком. На самом деле это искажение реальной инициативы Минздрава.

В публикациях говорилось, что Минздрав нацелен ужесточить правила выдачи больничного листа. Если россияне берут его более четырех раз за полгода, сидеть на больничном можно будет официально только три дня. Затем будет созвана врачебная комиссия. Также в постах приводились слова депутата Госдумы Сергея Леонова, якобы подтверждающие эти данные.

Подробности об инициативе Минздрава и заявление депутата вырваны из контекста. Мера на самом деле направлена не на ущемление прав пациентов, а на выявление и анализ факторов, способствующих частой заболеваемости. Частое оформление листов нетрудоспособности может свидетельствовать о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента. Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации — выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка комплексного плана лечения и профилактики, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни и трудоспособности пациента, пояснили в министерстве. Таким образом, рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления листков нетрудоспособности направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление у них тяжелых заболеваний.

Сергей Леонов добавил, что мера призвана не автоматически закрывать больничные листы, а организовать мониторинг для установления причин, по которым граждане часто и длительно болеют. Это касается только тех, кто берет более четырех больничных за полгода. «Вполне логично, что если пациент пришел открывать уже пятый больничный за последние полгода, то необходимо более тщательно разобраться в причинах. Мне кажется, что организация врачебной комиссии для проведения дополнительных обследований в таком случае выглядит вполне необходимой мерой», — сказал он. Далее уже по комиссии трехдневный больничный может быть продлен либо закрыт. В этом плане никаких ограничений для тех, кто реально нуждается в лечении и продлении больничного, нет, подчеркнул парламентарий.

Данные о том, что больничные будут автоматически закрывать через три дня без права продления, не получили распространения в СМИ. Издания вместо этого писали лишь о новых правилах и подробно освещали инициативу Минздрава — ТАСС, РИА Новости, «Известия».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».