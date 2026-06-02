14:12, 2 июня 2026

VK и МФТИ объявили набор в IT-магистратуру

Александра Степашкина

Фото: Daria Voronchuk / Shutterstock / Fotodom

VK Education и Физтех-школы прикладной математики и информатики (МФТИ) объявили о наборе на магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Фундаментальная подготовка в области математики и компьютерных наук остается основой для работы с передовыми технологиями искусственного интеллекта. Программа, разработанная совместно с командой командой VK AI, сочетает сильную академическую базу с практическим опытом индустрии. Это позволяет студентам изучать современные методы машинного обучения на реальных задачах и формировать компетенции, необходимые для создания технологий будущего», — сказал замдиректора Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ по учебной работе Александр Юрьевич Ширяев.

Студентами могут стать выпускники IT-факультетов 2024–2026 годов любых вузов России со знаниями Python, C++ или Java, машинного обучения, анализа данных и математического моделирования. Всего доступно 15 бюджетных мест. Отбор состоит из трех этапов: до 8 июля необходимо зарегистрироваться, заполнить CV и пройти онлайн-тестирование, затем решить практическую бизнес-задачу от VK, после чего финалистов ждет ML-секция с 1 по 29 июля. Отборочные испытания позволят лучшим участникам получить рекомендательные письма от VK к зачислению на программу магистратуры.

Программа готовит ИИ-исследователей, ML- и NLP-инженеров, дата-аналитиков, а также разработчиков рекомендательных систем. Обучение строится на реальных задачах VK и проходит под руководством экспертов компании. Студенты смогут претендовать на позиции молодых специалистов в VK. «Студенты смогут пройти путь от базы в ML и программировании до работы с генеративными моделями, рекомендательными системами и высоконагруженными сервисами — не в отрыве от реальности, а на кейсах VK. Лучшие ребята смогут получить офер в команду VK, чтобы сразу применять знания в работе. Востребованность ИИ у студентов огромна, и мы вместе с МФТИ готовим кадры, способные решать прикладные задачи бигтеха», — сказал директор по работе с вузами VK Георгий Щелканов.

Обучение по программе «Искусственный интеллект и социальные медиа» стартует в сентябре и пройдет в гибридном формате.​ Подробности о программе и отборочных этапах доступны на сайте.

Ранее VK поделилась финансовыми результатами за 2026 год. За первый квартал выручка компании составила 37 миллиардов рублей.

