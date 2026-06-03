«Москвичка» создала путеводитель по Санкт-Петербургу к ПМЭФ

Журнал «Москвичка» подготовил путеводитель по Санкт-Петербургу к ПМЭФ-2026

В рамках вечерней программы ПМЭФ-2026 журнал «Москвичка» 2 мая провел закрытый вечер в Особняке Мясникова в формате петербургского салона. Эксклюзивно к ПМЭФ команда выпустила путеводитель, где собрала 10 самых неочевидных маршрутов и более 50 героев. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

Выпуск полноценного путеводителя «Москвички» по северной столице подготовлен командой журнала совместно с комитетом по туризму Санкт-Петербурга. Историческая «салонная» эстетика города легла в концепцию вечера. В XVIII–XIX веках петербургские салоны были центром интеллектуальной и светской жизни города. В частных особняках собирались предприниматели, дипломаты, художники и писатели, чтобы обсуждать идеи, знакомиться и формировать круг влияния. «Москвичка» тоже собрала партнеров, друзей, коллег и творческую интеллигенцию, чтобы презентовать гид, подготовленный истинными петербуржцами.

«Мы очень рады наконец-то представить новый продукт, над которым мы так долго и кропотливо работали совместно с комитетом по туризму Санкт-Петербурга — Путеводитель по северной столице России. Нашей задачей было найти новые, и не очень, но ускользающие от туриста, маршруты и места силы. А такое не найдешь без помощи петербургских лидеров мнений, политических деятелей и артистов», — поделилась хозяйка салона и главный редактор журнала Дарина Алексеева.

Ранее аналитики спрогнозировали общую сумму сделок, заключенных в рамках ПМЭФ в этом году. По их мнению, совокупный объем заключенных на форуме контрактов может составить около 6,4-6,5 триллиона рублей.