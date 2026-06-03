ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:29, 3 июня 2026Интернет и СМИ

«Москвичка» создала путеводитель по Санкт-Петербургу к ПМЭФ

Журнал «Москвичка» подготовил путеводитель по Санкт-Петербургу к ПМЭФ-2026
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Луиза Бокаева

В рамках вечерней программы ПМЭФ-2026 журнал «Москвичка» 2 мая провел закрытый вечер в Особняке Мясникова в формате петербургского салона. Эксклюзивно к ПМЭФ команда выпустила путеводитель, где собрала 10 самых неочевидных маршрутов и более 50 героев. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

Выпуск полноценного путеводителя «Москвички» по северной столице подготовлен командой журнала совместно с комитетом по туризму Санкт-Петербурга. Историческая «салонная» эстетика города легла в концепцию вечера. В XVIII–XIX веках петербургские салоны были центром интеллектуальной и светской жизни города. В частных особняках собирались предприниматели, дипломаты, художники и писатели, чтобы обсуждать идеи, знакомиться и формировать круг влияния. «Москвичка» тоже собрала партнеров, друзей, коллег и творческую интеллигенцию, чтобы презентовать гид, подготовленный истинными петербуржцами.

«Мы очень рады наконец-то представить новый продукт, над которым мы так долго и кропотливо работали совместно с комитетом по туризму Санкт-Петербурга — Путеводитель по северной столице России. Нашей задачей было найти новые, и не очень, но ускользающие от туриста, маршруты и места силы. А такое не найдешь без помощи петербургских лидеров мнений, политических деятелей и артистов», — поделилась хозяйка салона и главный редактор журнала Дарина Алексеева.

Ранее аналитики спрогнозировали общую сумму сделок, заключенных в рамках ПМЭФ в этом году. По их мнению, совокупный объем заключенных на форуме контрактов может составить около 6,4-6,5 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал атаку на Петербург

    В Подмосковье задержали обещавших вернуть участника СВО из плена аферистов

    Назван самый популярный среди россиян вид квартир

    Раскрыта цель смертельного удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

    Минфин России удвоит закупки валюты

    Раскрыто число удаленных с ЕГЭ российских школьников

    Влияние санкций на защиту от БПЛА оценили

    Монсон рассказал о подготовке к бою с Емельяненко по правилам бокса

    Названа главная ошибка при лечении простуды

    Зеленский установил жесткий дедлайн на контракт по Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok