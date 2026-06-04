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17:01, 4 июня 2026Интернет и СМИ

С подразделения Google взыщут 160 миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы подтвердил взыскание с Google Ireland 160,3 млрд рублей
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы поддержал нижестоящую инстанцию, которая взыскала около 160,3 миллиарда рублей с компании Google Ireland Limited по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. Об этом сообщили «Ведомости».

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы Google Ireland Limited и материнской для «Гугла» американской Google International LLC на определение арбитражного суда Москвы, вынесенное в феврале.

На заседании представители Google Ireland не смогли пояснить смысл изменения в 2018 году распределения выручки от реализации в России рекламы посредством снижения доли «Гугла» с 20 процентов до менее чем 3 процентов. С конца 2021 года по начало марта 2022 года по схеме неправомерно вывели более 46 миллиардов рублей. Решение в силу вступило, оно может быть исполнено принудительно.

В середине февраля Арбитражный суд Москвы по иску Таляровского постановил взыскать с Google Ireland Limited около 160,3 млрд руб. В апреле Верховный суд России отказал Google Ireland Limited в пересмотре решения о запрете арбитражных разбирательств в иностранном суде.

Ранее Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего управляющего директора российского представительства Google Юлии Соловьевой.

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