Москвичам дали прогноз по солнечному сиянию

Синоптик Позднякова: Июнь в Москве выполнит норму по солнечному сиянию

Прогнозы показывают, что июнь в Москве выполнит норму по солнечному сиянию. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем канале на платформе «Макс».

По словам синоптика, при максимальной продолжительности светового дня норма солнечного сияния в июне составляет 279 часов. «По развитию синоптических процессов в текущем месяце, велика вероятность, что норма по солнечному свету будет выполнена», — отметила Позднякова.

Она добавила, что самый солнечный июнь в Москве зафиксировали в 2008 году — тогда продолжительность солнечного сияния составила 371 час. Самый скучный на солнце месяц был в 2003 году — солнечное сияние наблюдалось всего 160 часов.

Ранее сообщалось, что с 7 по 10 июня Москву ожидает сильная жара. Максимальная температура в этот период составит плюс 31 градус.