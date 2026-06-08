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15:53, 8 июня 2026Экономика

Рижскому вокзалу не удалось найти покупателя

Рижский вокзал в Москве снова не удалось продать с торгов из-за отсутствия желающих
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Рижскому вокзалу в Москве снова не удалось найти покупателя — повторные торги по продаже комплекса зданий не состоялись из-за отсутствия желающих в них поучаствовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы торгов.

В состав лота входили железнодорожный вокзал 1901 года постройки площадью более 3900 «квадратов», двухэтажное нежилое здание 1929 года площадью более 3700 «квадратов», а также прилегающий к ним участок в 13,7 тысячи «квадратов».

Стартовая цена, как и на предыдущем аукционе, достигала 4 миллиардов рублей.

В РЖД отметили, что здания вокзала давно не используют по назначению — их можно будет легко адаптировать под другие задачи. Продажа этой недвижимости позволит «интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе», а также создать привлекательную общественную зону в столице.

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