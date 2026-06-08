Суд изменил приговор банде вора в законе «Сельмаш»

В Ростове-на-Дону суд изменил приговор банде «Сельмаш»

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда изменила приговор 15 членам организованной преступной группы (ОПГ) «Сельмаш». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Члены банды признаны виновными по статьям о вымогательстве, а также организации преступного сообщества или участии в нем. В заседании они участвовали посредством видеоконференцсвязи. В результате им назначили сроки от 7,5 до 22 лет колонии, а также штраф общей суммой 18,2 миллиона рублей.

4 сентября 2025 года суд приговорил членов банды «Сельмаш» к срокам от 7,5 до 23 лет. В отношении них было возбуждено 18 уголовных дел. Сообщалось, что ОПГ была создана и контролировалась вором в законе Нодари Асояном. Часть полученных средств они направляли в воровской общак. Асоян и остальные члены сообщества находятся в международном розыске.

Ранее стало известно, что ФСБ накрыла работающую в интересах многочисленных онлайн-казино группировку.