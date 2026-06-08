Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 8 июня 2026Силовые структуры

Суд изменил приговор банде вора в законе «Сельмаш»

В Ростове-на-Дону суд изменил приговор банде «Сельмаш»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда изменила приговор 15 членам организованной преступной группы (ОПГ) «Сельмаш». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Члены банды признаны виновными по статьям о вымогательстве, а также организации преступного сообщества или участии в нем. В заседании они участвовали посредством видеоконференцсвязи. В результате им назначили сроки от 7,5 до 22 лет колонии, а также штраф общей суммой 18,2 миллиона рублей.

4 сентября 2025 года суд приговорил членов банды «Сельмаш» к срокам от 7,5 до 23 лет. В отношении них было возбуждено 18 уголовных дел. Сообщалось, что ОПГ была создана и контролировалась вором в законе Нодари Асояном. Часть полученных средств они направляли в воровской общак. Асоян и остальные члены сообщества находятся в международном розыске.

Ранее стало известно, что ФСБ накрыла работающую в интересах многочисленных онлайн-казино группировку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на смертельный удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму

    Долг блогерши Самойловой перед налоговой вырос

    Назван срок службы зарядного разъема смартфона

    Полковник назвал цель атаки на поезд «Москва — Симферополь»

    Командир «Айдара» раскрыл сложности у ВСУ

    Стало известно о состоянии упавшего в обморок в матче с Украиной игрока сборной Дании

    Каллас сделала заявление о переговорах с Россией

    Врач раскрыла подводные камни строгого веганства

    Россиян предупредили о летних схемах дачных аферистов

    Россиянка обманом женила на себе бойца СВО и решила отнять «гробовые» у его семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok