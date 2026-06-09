91-летняя россиянка осталась без света из-за долга управляющей компании

91-летняя жительница Краснодара осталась без света из-за долга управляющей компании

91-летняя жительница Краснодара осталась без света из-за долга управляющей компании. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Братьев Дроздовых, 22. Минувшей весной его жильцы заметили в квитанциях строку «перерасчет», суммы по которому достигали 11 тысяч рублей. Когда они обратились в энергоснабжающую организацию за разъяснениями, им сообщили, что пытались взыскать с управляющей компании долг почти в 600 тысяч рублей, однако проиграли и решили «раскидать» эту сумму по потребителям. Энергетики утверждают, что их счетчики, установленные в 2021 году, непригодны для расчетов, поэтому теперь жильцы должны платить за электричество по нормативам.

Пока люди жаловались в прокуратуру и комитет по ЖКХ, им отключили свет. Под этим давлением 91-летняя старшая по дому оплатила перерасчет в 11 тысяч рублей со своей небольшой пенсии. «Мне тоже больно и обидно. Мы не можем найти концы. Мне продукты принесли — холодильник не работает. У меня там молоко, у меня творог, у меня сметана. Все пропадет, а кто пойдет мне в магазин?» — посетовала пенсионерка. Женщина добавила, что не знает, что будет дальше.

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