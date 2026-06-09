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14:33, 9 июня 2026Силовые структуры

«Буддистский» символ подвел россиянина под статью

В Краснодарском крае полиция задержала уроженца Самарской области, нарисовавшего свастику
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодарском крае полиция задержала 53-летнего уроженца Самарской области, нарисовавшего свастику сметаной. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во время допроса задержанный заявил, что рисовал «буддистский» символ и не воспринимал его как нацистскую символику. В результате в отношении него составили административный протокол и назначили десять суток ареста.

В ведомстве отметили, что мужчина приехал в Тихорецк для обучения на помощника машиниста.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к 10 суткам административного ареста за эзотерическую татуировку, которую признали нацистской символикой.

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