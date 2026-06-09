Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:32, 9 июня 2026Забота о себе

Диетолог предложила добавить в рацион «зеленое золото» для оздоровления организма

Диетолог Папалия: Лук-порей снижает уровень холестерина в крови
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Лилиана Папалия предложила каждому человеку добавить в рацион лук-порей, поскольку он является настоящим «зеленым золотом». Ее рекомендацию опубликовало издание La Nacion.

По словам Папалии, лук-порей оздоравливает практически весь организм. Так, он помогает регулировать артериальное давление, снижает уровень так называемого «плохого» холестерина в крови, а также гомоцистеина — фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, отметила специалистка.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Этот продукт является низкокалорийным, поэтому подходит людям, придерживающимся диеты, продолжила она. Кроме того, лук-порей поддерживает здоровье кишечника и помогает лучше усваивать различные питательные вещества. Также он укрепляет иммунную систему и снижает риск развития остеопороза, добавила эксперт.

Ранее диетолог Кендра Хейр рассказала о пользе зеленого чая. Этот напиток, по ее словам, улучшает здоровье головного мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Российские ученые нашли на 1800-летнем черепе следы удаления зуба мудрости

    В Совфеде ответили на условия «евротройки» по Украине

    Стоимость имущества Мадьяра и Орбана сравнили

    Турист упал со скалы во время похода в Китае и семь дней выживал в море

    Живущего в Израиле известного юмориста отчитала русскоговорящая соседка

    Появились новые подробности о ситуации на российской нефтебазе после атаки ВСУ

    Торговый партнер России столкнулся с падением потребления газа

    Украина и соседняя с Россией страна подписали сделку по дронам

    Москвичам ответили на вопрос о законности установки таблички с запретом о выгуле собак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok