Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:04, 9 июня 2026Спорт

Карпин оценил победу сборной России над Тринидадом и Тобаго

Валерий Карпин: Почти всем доволен в матче сборной России с Тринидадом и Тобаго
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил победу национальной команды над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист отметил, что почти всем доволен. «Если придираться, можно к реализации. Счет 6:0, 7:0 никого не удивил бы. Ваня Сергеев имел моменты, у Миранчука были», — заявил Карпин.

Тренер сборной России также отметил атмосферу на стадионе в Калининграде, где проходила игра. Карпин добавил, что с удовольствием посетил бы еще раз этого город, а также Волгоград, где состоялся предыдущий матч россиян с Буркина-Фасо (3:0).

Игра с Тринидадом и Тобаго прошла ранее 9 июня. Сборная России одержала победу со счетом 3:0.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

    На Украине начались проблемы с загранпаспортами

    Спецпредставитель Путина пошутил о новом кандидате в президенты США

    Мигрант попытался отрезать голову британцу

    Стало известно об отсутствии планов у Ирана сбивать вертолет США

    Вэнс сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

    Человек отравился после взрывов на газопроводе в Дагестане

    Премьер Венгрии захотел встретиться с Зеленским

    Карпин оценил победу сборной России над Тринидадом и Тобаго

    Британский активист посетил Россию с целью «увидеть цивилизацию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok