Карпин оценил победу сборной России над Тринидадом и Тобаго

Валерий Карпин: Почти всем доволен в матче сборной России с Тринидадом и Тобаго

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил победу национальной команды над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист отметил, что почти всем доволен. «Если придираться, можно к реализации. Счет 6:0, 7:0 никого не удивил бы. Ваня Сергеев имел моменты, у Миранчука были», — заявил Карпин.

Тренер сборной России также отметил атмосферу на стадионе в Калининграде, где проходила игра. Карпин добавил, что с удовольствием посетил бы еще раз этого город, а также Волгоград, где состоялся предыдущий матч россиян с Буркина-Фасо (3:0).

Игра с Тринидадом и Тобаго прошла ранее 9 июня. Сборная России одержала победу со счетом 3:0.