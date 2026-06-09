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21:01, 9 июня 2026Экономика

Банк России описал риск из-за закрытия Ормузского пролива

Банк России предупредил о росте цен на импорт из-за конфликта на Ближнем Востоке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Длительное перекрытие Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке создает угрозу роста цен на импортную продукцию, что может компенсировать замедление инфляции в России. Об этом говорится в новом бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

На фоне подорожания экспортных товаров рубль продолжает укрепляться, что позволило снизить общий рост цен за счет позиций, чувствительных к обменному курсу. Однако товары, стоимость который меньше зависят от курсовой волатильности, напротив, стали дорожать несколько быстрее.

Таким образом, если из-за логистических сложностей стоимость импорта начнет повышаться то экономика может столкнуться с возвращением инфляции к росту, что потребует более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), то есть повышенного уровня ставок.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» и логистические компании ПЭК и «ПраймШиппингЭйдженси» сообщили, что по сравнению со второй половиной февраля в мае стоимость доставки сборных грузов из стран Персидского залива в Россию выросла в два и более раза.

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